Festa del papà, le migliori idee regalo dal mondo della tecnologia

Il 19 marzo, come ogni anno, si celebrerà la festa del papà. Un'occasione per fare al proprio genitore un bel regalo, così da dimostrargli tutto l'affetto provato nei suoi confronti. Se siete a corto di idee, ecco alcuni consigli per far felici i papà amanti della tecnologia.

Ebook reader Amazon Kindle

Per i papà amanti della lettura, particolarmente consigliato è l'ebook reader Kindle di Amazon, dotato di uno schermo touch da 6 pollici e di illuminazione frontale. Questo prodotto vanta in catalogo milioni di titoli, compresi i bestseller più recenti, titoli in esclusiva per Kindle e molto altro ancora.

Smartwatch Xiaomi Mi Watch

Perfetto per chi è alla ricerca di uno smartwatch low cost, lo Xiaomi Mi Watch è in grado di misurare la frequenza cardiaca ed il livello di ossigeno del sangue. È inoltre presente una ricca sezione dedicata all'attività fisica con numerosi sport supportati. Per quanto riguarda l'autonomia, dopo due ore di ricarica, è possibile ottenere una durata della batteria pari a 16 giorni.

Auricolari Bluetooth Soundcore Liberty Air 2 Pro

Gli auricolari bluetooth Soundcore Liberty Air 2 Pro sono dotati di un'avanzata tecnologia di soppressione dei rumori. Disponibili in quattro diverse colorazioni, hanno una buona autonomia e sono accompagnati da una completa app dedicata.

Cassa Bluetooth Soundcore Flare Mini

La cassa bluetooth Soundcore Flare Mini è dotata di uno speaker da 10 Watt impermeabile, di un Led colorato alla base e di una batteria agli ioni di litio che garantisce 12 ore di autonomia. Ricordiamo inoltre la possibilità di utilizzare contemporaneamente due Soundcore Flare Mini per ottenere un completo sistema audio stereo senza fili.

Powerbank Anker da 10.000 mAh

Il powerbank PowerCore 10K Wireless di Anker è utile per caricare numerosi dispositivi hi-tech di vario genere come smartphone, tablet e cuffie e presenta una batteria esterna dotata anche di sistema di ricarica wireless Qi. Soluzione che permette di caricare senza fili i più recenti iPhone, smartphone Android e auricolari Bluetooth compatibili.

