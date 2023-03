Festa del papà, cinque idee regalo

Domenica 19 marzo si celebrerà la Festa del papà, o, per dirlo alla toscana, del "babbo". Un'occasione per rivolgere un pensiero speciale ai nostri padri attraverso un piccolo dono: vediamo cinque idee tra cui scegliere in base alle loro passioni.

Orologio da polso

Per i papà attenti al proprio stile, un elegante orologio da polso rappresenta un'idea perfetta. In questo caso il consiglio è di sceglierne uno di un colore che sappiamo a lui gradito, scegliendo il modello in base a gusti personali e disponibilità economiche.

Portabottiglie per il vino

Il nostro papà è un appassionato di vino? Bene, allora in questo caso il regalo perfetto è un raffinato portabottiglie in legno, che, oltre ad essere pratico, costituisce un elemento di design con cui dare un tocco di eleganza alla cucina o alla sala.

Portadocumenti da scrivania

Per i papà che lavorano da casa, ottima idea è quella di donare loro un pratico portadocumenti da scrivania, che gli aiuterà a mantenere in ordine la propria postazionedi lavoro.

Bracciale magnetico

Per i padri amanti del fai da te e dei piccoli lavori di manutenzione domestici possiamo optare per il bracciale magnetico, strumento attraverso cui è possibile avere sempre a portata di mano viti, bulloni e tutti gli attrezzi necessari.

Tazza personalizzata

Un grande classico è la tazza, da personalizzare o con una foto che vi ritrae insieme a vostro padre in un momento particolarmente felice e significativo della vostra vita o con frasi volte a sottolinearne l'affetto che vi lega a lui.