Festa del papà: origini, istituzione e perché si celebra il 19 marzo

Nella giornata di oggi, venerdì 19 marzo, si celebra la Festa del papà. Tale ricorrenza, in Toscana detta festa "del babbo", è stata istituita per sottolineare l'importanza di colui che è stata la prima figura di riferimento nella vita di ciascuno di noi.

Festa del papà, le origini

La scelta del 19 marzo per istituire questa giornata è dovuta a motivi religiosi. Nel calendario della Chiesa si celebra infatti in questo giorno San Giuseppe, padre putativo di Gesù e simbolo della figura paterna. La festività fu poi inserita nel calendario romano da Papa Sisto IV, mentre successivamente, nel 1871, San Giuseppe fu nominato protettore dei padri di famiglia dalla Chiesa cattolica. In Italia, fino al 1976, il 19 marzo era considerato festivo anche agli effetti civili, fino alla soppressione avvenuta nell'anno seguente.

Non in tutto il mondo la Festa del papa si celebrà però il 19 marzo. Negli Stati Uniti, ad esempio, viene festeggiata la terza domenica di giugno, mentre in Russia è fissata per il 23 febbraio, in corrispondenza con il "Giorno dei difensori della patria".