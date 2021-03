Festival di Sanremo, tutti i vincitori toscani dal 1951 ad oggi

Ieri, martedì 2 marzo, è iniziata la 71ª edizione del Festival di Sanremo. Nella prima serata, oltre alle Nuove Proposte Gaudiano, Elena Faggi, Avincola e Folcast, si sono esibiti i primi 13 big in gara: Arisa, Colapesce Dimartino, Aiello, Francesca Michielin e Fedez, Max Gazzè, Noemi, Madame, Maneskin, Ghemon, Coma_Cose, Annalisa, Francesco Renga e Fasma. Ancora nessun artista toscano dunque, a differenza di quanto accadrà nella seconda serata, quando si esibirà la viareggina Veronica Lucchesi, cantante del gruppo La Rappresentante di Lista. Costretto invece al ritiro Irama in seguito alla positività al Covid di un membro del suo staff: per il carrarino, negativo al tampone molecolare, scatterà la quarantena.

Festival di Sanremo, tutti i vincitori toscani

Nel corso della storia del Festival sono stati diversi gli artisti toscani che hanno conquistato la vittoria. La prima fu Nada (in coppia con Nicola Di Bari) nel 1971 con "Il cuore è uno zingaro", l'ultimo è stato Francesco Gabbani, che nel 2017 ha trionfato con "Occidentali's Karma".

Questo l'elenco completo dei toscani vincitori al Festival di Sanremo: