Natale 2023, cinque film per famiglie da vedere su Netflix

Natale, da tradizione, è giornata da trascorrere in compagnia delle persone care. Per una serata di relax insieme alla propria famiglia, potete dedicarvi alla visione di un film a tema sulle piattaforme streaming: qui, nel dettaglio, ve ne suggeriamo cinque disponibili su Neflix.

Klaus - I segreti del Natale

Jesper, il peggior allievo dell'accademia postale, viene assegnato a un'isola ricoperta di ghiaccio a nord del Circolo polare artico, dove i litigiosi abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Jesper sta per gettare la spugna quando trova il sostegno dell'insegnante Alva e conosce Klaus, un misterioso carpentiere che vive in una capanna piena di giocattoli fatti a mano. Queste improbabili amicizie riportano l'allegria sull'isola, lasciando in eredità vicini generosi, tradizioni piene di magia e calze appese con cura vicino al caminetto.

The Christmas Chronicles - Qualcuno salvi il Natale

Due fratelli escogitano un piano per catturare Babbo Natale. Quando il piano fallisce, i bambini si uniscono a Saint Nick e ai suoi elfi per salvare le vacanze prima che sia troppo tardi.

Polar Express

Qusto film natalizio, ispirato all'omonimo romanzo per ragazzi di Chris Van Allsburg, racconta lo straordinario viaggio di un bambino, che non crede alla magia del Natale, verso il Polo Nord per incontrare Babbo Natale.

The Claus Family - La famiglia Claus

A Jules Claus non piace il Natale e dopo la morte del padre l'anno precedente, non vuole proprio più saperne. Mentre la madre è al lavoro, Jules passa la maggior parte del tempo nel negozio di giocattoli del nonno, dove un bel giorno trova un globo di neve magico che lo porta ai quattro angoli del mondo. Così scopre qualcosa di straordinario: suo nonno è il vero Babbo Natale! Quando nonno Claus si rompe una gamba, Jules decide di aiutarlo, ma prima di poter ritrovare il senso del Natale, dovrà imparare ad amare e apprezzare di nuovo il "periodo più bello dell'anno".

Il Grinch

Grande classico del Natale, Il Grinch con uno straordinario Jim Carrey è il film perfetto da vedere a Natale con tutta la famiglia. Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l'arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico, che vive con gli oggetti presi dalla discarica.