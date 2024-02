Fimaa Confcommercio compie 70 anni: festeggiano gli agenti immobiliari pisani

Hanno festeggiato il traguardo dei 70 anni con un brindisi presso la sede di Confcommercio Provincia di Pisa in via Chiassatello gli agenti immobiliari del direttivo Fimaa Confcommercio di Pisa. "Le migliori congratulazioni al presidente Buccioni e all'intero consiglio direttivo, ormai una realtà consolidata della nostra associazione e punto di riferimento per i professionisti del settore", gli auguri del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, che prosegue: "Fimaa Confcommercio nasce nel 1954 ed è la più grande associazione del settore dell'intermediazione in Italia, con oltre 14mila imprese associate per un totale di oltre 45mila addetti. A Pisa e provincia rappresentiamo 500 professionisti del comparto della mediazione, agenti immobiliari, mediatori merceologici e creditizi, agenti in attività finanziaria e di servizi vari".

"Il compleanno di Fimaa cade il 31 gennaio 1954, un'occasione per celebrare un anniversario particolarmente importante per la nostra federazione", annuncia il presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni: "Lavoriamo quotidianamente per la tutela sindacale e la crescita professionale dei nostri associati e i festeggiamenti, che proseguiranno dal 14 al 16 marzo a Napoli con l'evento organizzato da Fimaa Confcommercio a livello nazionale, costituiscono una preziosa opportunità per lanciare nuovi servizi, in uno scenario comunque contrassegnato dall' incertezza a livello geopolitico ed economico, dove anche a causa delle continue oscillazioni dei tassi di interesse sui mutui prevale un atteggiamento prudente da parte dei clienti".

"In questo contesto - prosegue Buccioni - stiamo cercando di offrire nuovi strumenti e servizi sempre più qualificati ai nostri associati, come il portale check value Fimaa Confcommercio, un nuovo portale che raccoglie dati e valori aggiornati e puntuali degli immobili di Pisa e provincia a disposizione degli agenti immobiliari, in modo da agevolare il loro lavoro sia per l'analisi comparativa che per la compravendita, ma anche per agevolare il cliente in fase di scelta e acquisto. Il servizio è disponibile sul sito www.fimaapisa.it, dotato di una veste grafica rinnovata e che oltre al nuovo portale di check value ospita un'area riservata dove gli operatori possono trovare informazioni aggiornate, la modulistica necessaria e il software per la normativa anti-riciclaggio".