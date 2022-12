Marketing e comunicazione, Francesco Sani tra i migliori 100 manager d'Italia

Un riconoscimento prestigioso, quello ottenuto da Francesco Sani. Il Ceo di Sidebloom, agenzia da lui fondata a Pisa nel 2010 e che dal 2015 può vantare anche una seconda sede a Torino, oltre che di Powerside, che ha invece sede a Potenza, è stato infatti inserito da Forbes Italia nella lista dei migliori 100 manager in marketing e comunicazione a livello nazionale in qualità di responsabile della comunicazione della Fondazione Arpa. Un risultato di rilievo, che certifica la qualità del lavoro svolto da Sani, delegato regionale di Una - Aziende delle Comunicazione Unite.

"Siamo molto orgogliosi di questo risultato - afferma il professor Luca Morelli, presidente della Fondazione Arpa -, in primis perché giusto riconoscimento della professionalità e del gran lavoro fato quotidianamente dal dr. Sani e dal suo staff, poi perché un successo frutto anche del lavoro di squadra oltre che, soprattutto, del sostegno che tanti amici ci danno ogni giorno. Da notare anche come, a differenza della grande maggioranza degli enti nominati, Fondazione Arpa sia una delle poche realtà che operano senza fini commerciali, avendo come fine ultimo quello del bene comune, sostenendo ricerca e formazione in ambito sanitario e occupandosi anche di persone meno fortunate in vari paesi in via di sviluppo. Un motivo in più per credere nella nostra missione e per continuare con impegno e dedizione a perseguire i nostri obiettivi sulle orme del nostro grande fondatore e maestro, il professor Franco Mosca".

"Quando mi hanno detto di essere nei 100 top marketing e comunicazione secondo Forbes Italia ho toccato il cielo con un dito - dichiara Francesco Sani, classe 1978 -. È stata per me una grande sorpresa ed una soddisfazione enorme. Essere tra quei nomi così illustri ed importanti mi fa capire che qualcosa di buono è stato fatto e, contemporaneamente, che molto è ancora da fare. Ai miei collaboratori, clienti e compagni di lavoro va tutta la mia gratitudine perché senza la loro fiducia e stima nulla sarebbe possibile. E grazie anche a UNA, con Michele Cornetto e Davide Arduini in primis, che mi hanno accolto come un fratello e da cui ho imparato ed imparo moltissimo".

"Ho scelto di essere identificato con la Fondazione Arpa - aggiunge Sani - per la fiducia che il professor Franco Mosca mi ha dato fin dall'inizio e per tutti coloro che ancora oggi continuano a darmela. Come fare marketing e comunicazione in un mondo sempre più digitale? Questo è un argomento che richierebbe moltissimo tempo per essere approfondito: oggi, con i social, tutti possono infatti fare digitale e spacciarsi per esperti. Far parte di Una, tuttavia, è garanzia di qualità, sia per le aziende che per i clienti".