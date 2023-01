Gallas Group, a Pisa l'agenzia specializzata in colf e badanti: previsti 200 nuovi posti di lavoro

Gallas Group, agenzia specializzata nel reclutamento di colf e badanti, è arrivata anche a Pisa. L'apertura si è tenuta subito dopo Capodanno con l'inaugurazione che è avvenuta nei giorni scorsi. L'agenzia ha sede in via del Brennero 16, dove ogni giorno, da lunedì al venerdì, i collaboratori di Gallas dispenseranno tutti i consigli utili per una scelta mirata ed oculata, che consenta ai nostri cari di vivere serenamente gli anni della loro vecchiaia. Nata a Udine nel 2011, Gallas Group ha acquisito in questi dodici anni grande esperienza e l'attenzione per ogni dettaglio le ha permesso di crescere e svilupparsi capillarmente in tutto il centro e nord Italia. Ad oggi sono ben 34 le filiali aperte fra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Liguria e Toscana e, nella nostra regione, oltre a quella pisana, sono già attive le agenzie di Prato (inaugurata quattro mesi fa) e Firenze (luglio 2021).

Gallas Group non è focalizzata solamente sul reclutamento di badanti per i più anziani: accanto a questo servizio prioritario, infatti, sta aumentando considerevolmente la richiesta di colf per le famiglie più abbienti. Una professione, quest'ultima, per la quale serve una preparazione ad hoc ed una garanzia di professionalità; aspetti, questi, sui quali Gallas presta particolare attenzione nel momento della selezione. E che garantiscono all'utenza una soddisfazione certificata. Nel corso dei prossimi 12 mesi, grazie a Gallas Group, è prevista in città l’assunzione di 200 nuove operatrici od operatori tra badanti h24, colf, babysitter ed assistenti ad ore, selezionati con competenza, sensibilità ed attenzione alla sicurezza.