Migliori ristoranti d'Italia per qualità-prezzo, Papaveri e Papere di San Miniato nella guida Gambero Rosso

Cè anche un locale della provincia di Pisa tra i migliori ristoranti d'Italia per rapporto qualità-prezzo nella guida 2024 stilata da Gambero Rosso. Ad ottenere il prestigioso riconoscimento il Papaveri e Papere di San Miniato, inserito nei mesi scorsi da The Fork nella classifica dei cento migliori ristoranti d'Italia. Insieme al locale pisano, premiati anche Quelli dell'Acciughetta (Genova), Del Beldo da Bardon (San Marzano Oliveto, Asti), Al Cambio (Bologna), Cipria di Mare (Teramo), Lokanda Devetak (Savogna d'Isonzo), Innesti (Pergine Valsugana, Trento), Josto (Cagliari), Locanda Mammì (Agnone, Isernia) e Antica Osteria Marconi (Potenza).

"Tutti ristoranti con Due Forchette - si legge sul sito del Gambero Rosso - e un punteggio che va dagli 84 centesimi di Lokanda Devetak agli 80 (conquistati quest'anno insieme alla seconda Forchetta) di Locanda Mammì di Agnone: i locali migliori per il rapporto Qualità/Prezzo della guida Ristoranti d'Italia 2024 di Gambero Rosso sono fine dining in piena regola dove il conto finale non pesa sul portafoglio relativamente al livello complessivo dell'esperienza – oltre alla cucina, incidono il tono del servizio e il valore del beverage, ovviamente. Si parla di scelte alla carta ma anche e soprattutto di menu degustazione particolarmente vantaggiosi, che consentono di divertirsi dall'inizio alla fine senza bisogno di dividere un primo o rinunciare al dolce. Aspetto non trascurabile in un anno dove il caro prezzi è stato uno dei leit motiv dell'estate e gli incrementi hanno raggiunto anche il 40%".

I migliori ristoranti d'Italia per qualità-prezzo secondo Gambero Rosso