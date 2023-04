La Gelateria Rufus conquista i due coni del Gambero Rosso

La Gelateria Artigianale Rufus ha ottenuto i Due Coni nella guida 2023 del Gambero Rosso riservata ai migliori produttori di gelato artigianale. Un prestigioso riconoscimento per il locale di piazza Martiri della Libertà, ottenuto per il secondo anno consecutivo. Gambero Rosso è la più autorevole organizzazione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio enogastronomico italiano, anche attraverso la pubblicazione annuale delle guide delle migliori attività nei diversi settori, attività che meglio rappresentano l'unicità della qualità italiana nel mondo.

"Territorialità e stagionalità - si legge nella guida del Gambero Rosso -: sono queste le parole d'ordine della Gelateria Rufus, dove da frutta fresca locale e latte crudo km0, nasce un prodotto d'eccellenza. Sempre presenti i gusti classici, come il fiordilatte, il pistacchio, il pinolo o la mandorla, alcuni anche in versione 'senza latte'. Non mancano neanche gusti più sorprendenti come il gelato al kefir, miele di macchia mediterranea e zafferano delle colline pisane, o il gelato al gusto Sacher, con cioccolato fondente, ponce all'arancia e albicocca poché. Da provare anche i 'gelati gastronomici', che uniscono la gastronomia al dolce, come il gelato alle acciughe sott'olio e capperi sotto sale o quello ispirato alla caprese con fior di bufala, pomodori ciliegini e basilico. E poi una ampia selezione di sorbetti, tutti vegan, come quello all'infuso di rosa canina, salvia e limone, o quello più originale al fagiolo piattellino pisano e fragola campana. A completare l'offerta: granite, yogurt, semifreddi, biscotti e golose crêpes".

In Italia sono presenti circa 50.000 gelaterie artigianali, ma Gambero Rosso ne annovera solo 493 nella guida delle migliori gelaterie d'Italia 2023. Questo significa che meno dell'1% delle gelaterie italiane trovano spazio in questa autorevole guida. "Per noi - commentano dalla Gelateria Artigianale Rufus - è una grande soddisfazione essere parte di questo prestigioso 1%. Nel 2022 per noi è stato un onore entrare nella autorevole Guida con l'immediata assegnazione di due coni su tre. E quest'anno ci emoziona veder confermato questo prestigioso riconoscimento, reso ancora più esclusivo dal fatto che siamo una delle sole due gelaterie di Pisa descritte nella Guida. E una delle sole tre, considerando l'intera provincia".