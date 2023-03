Identità Golose, la Gelateria De' Coltelli nella guida 2023

Prestigioso riconoscimento per la Gelateria De' Coltelli di Pisa. Il locale di Lungarno Pacinotti, presente con una sede anche a Lucca e guidato da Francesco Cutelli, è stato infatti inserito all'interno della Guida ai Ristoranti d'Italia, Europa e Mondo di Identità Golose, giunta quest'anno alla sua 16esima edizione, curata da Paolo Marchi e coordinata da Gabriele Zanatta con un team di 96 collaboratori. Proprio quella relativa alle gelaterie è stata la grande novità della guida in questo 2023, con l'ingresso di dodici locali su un totale di 43 Paesi visitata. "Gianfrancesco Cutelli – si legge sulla scheda di Identità Golose, che conta quest'anno 1196 insegne nel mondo - apre la sua gelateria con l'obiettivo di fare con il gelato quel lavoro che si stava compiendo nell'alta cucina: andare dritto alla materia prima migliore, fare ricerca, togliere tutto quel che non serviva dalle sue ricette". Un gelato che racconta un territorio a volte in maniera audace, ma assolutamente autentica.

"La guida - dichiara il fondatore Paolo Marchi - si propone come alternativa alla celebre Michelin francese basandosi sul principio italiano che alta ristorazione non è esclusivamente lusso, ma anche tradizioni, cucina popolare, territorio, varietà". Per la Gelateria De' Coltelli si tratta quindi dell'ennesimo prestigioso riconoscimento ottenuto in vent'anni di attività, tra cui i Tre Coni del Gambero Rosso ed il premio Miglior Gelato allo Sherbeth Festival, la più importante manifestazione italiana sul gelato artigianale.