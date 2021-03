La Gelateria de' Coltelli conquista i Tre Coni del Gambero Rosso

La Gelateria De' Coltelli, per il quarto anno consecutivo, conquista i Tre Coni del Gambero Rosso, le stelle Michelin del settore. Un importante riconoscimento per il locale di Lungarno Pacinotti, arrivato in concomitanza con la Giornata Europea del Gelato Artigianale celebrata oggi, mercoledì 24 marzo, e durante la quale Gambero Rosso ha presentato la nuova edizione della guida "Gelaterie d'Italia". La premiazione, svoltasi in forma virtuale in virtù delle norme anti-Covid, si è tenuta questa mattina in diretta streaming.

Una notizia accolta ovviamente con grande soddisfazione dal titolare Gianfrancesco Cutelli, il quale, malgrado le problematiche connesse all'emergenza sanitaria in corso, è riuscito a mantenere elevato lo standard dei suoi prodotti investendo in qualità, sostenibilità e territorio.