La Gelateria De' Coltelli conquista i Tre Coni del Gambero Rosso

La Gelateria De' Coltelli, per il quinto anno consecutivo, conquista i Tre Coni del Gambero Rosso, venendo inserita nella guida sulle migliori gelaterie del 2022 stilata dalla celebre rivista enogastronomica. Un prestigioso riconoscimento per il locale di Lungarno Pacinotti guidato da Gianfrancesco Cutelli, ormai da anni punto di riferimento in città per gli amanti del gelato artigianale.

Gambero Rosso: "Materie prime di qualità e voglia di sperimentare, Cutelli nell'Olimpo dei gelatieri italiani"

"Curioso e sempre alla ricerca di nuovi ingredienti - si legge sulla guida del Gambero Rosso - , Gianfrancesco Cutelli conferma di anno in anno la sua posizione nell'Olimpo dei gelatieri italiani. Merito della sua costanza ma anche del suo estro che lo porta a sperimentare e proporre sempre gusti nuovi e centrati. Ci sono le sue origini siciliane e la sua vita trascorsa in Toscana, nella gelateria di Gianfrancesco Cutelli, dove è possibile fare 'un viaggio freddo' tra i sapori più autentici del nostro paese, e non solo. Materie prime di grandissima qualità, accuratamente selezionate e lavorate, una ricerca costante e la voglia di sperimentare portano a innovare i pozzetti frequentemente, il divertimento e la passione si ritrovano in coppetta (o su cialda)".

"Passando da Pisa - si legge ancora -, o anche da Lucca, dove c'è un secondo punto vendita, bisogna concedersi un momento goloso, assaggiando una delle proposte del giorno o scegliendo a piacimento tra i grandi classici indicati in lavagna. Nella stagione più calda il sorbetto al ribes rosso della Garfagnana o, must dell'estate, la granita di pisanello, il pomodoro coltivato tra Pisa e Livorno (ma qui meritano tutte le granite). E in autunno? Un gusto fra tutti: l'avvolgente carruba torbata, con polpa di carrube, uva passa e whisky. Immancabili al banco lo yogurt di pecora realizzato con latte di pecora bio del Parco di San Rossore e l'amaretto di Santa Croce, in grado di raccontare il territorio e i sapori della tradizione".