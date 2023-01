La Gelateria De' Coltelli conquista (di nuovo) i Tre Coni del Gambero Rosso

La Gelateria De' Coltelli, per il settimo anno consecutivo, conquista i Tre Coni del Gambero Rosso, venendo inserita nella guida sulle migliori gelaterie del 2022 stilata dalla celebre rivista enogastronomica. Un prestigioso riconoscimento per il locale di Lungarno Pacinotti guidato da Gianfrancesco Cutelli, ormai da anni punto di riferimento in città per gli amanti del gelato artigianale.

Maestro gelatiere della Gelateria De' Coltelli oltre che consulente di gelateria, Gianfrancesco Cutelli produce un gelato naturale, il cui segreto, come lui stesso dichiara, sono gli ingredienti: selezionati, possibilmente del territorio, di filiera corta e di qualità certificata. Curiosità, sperimentazione e la trasparenza nei processi sono le qualità che gli hanno consentito di ottenere l'importante premio e, proprio lo scorso novembre, di diventare ambasciatore del gelato nel mondo. Il gelatiere della De' Coltelli è infatti volato in Africa per diffondere l'arte e la maestria del gelato italiano in una missione sostenuta e patrocinata dall'Ambasciata. Passione e competenze che gli hanno permesso di essere eletto nell'olimpo della gelateria italiana, portando a casa un riconoscimento che non sarà un traguardo ma uno stimolo per la nuova stagione 2023 che verrà inaugurata il prossimo febbraio.