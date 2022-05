Gelato, quali sono i gusti con meno calorie

Con le giornate che si stanno facendo via via sempre più calde, non esiste niente di meglio di un buon gelato a metà pomeriggio per trovare un po' di refrigerio. Talvolta, però, c'è chi vi rinuncia per timore di riportare conseguenze negative sulla propria linea. Anche chi è a dieta, tuttavia, può concedersi di tanto in tanto un gelato, magari scegliendo tra i gusti che contengono meno calorie. Vediamo quali sono.

I gusti di gelato con meno calorie

Il gelato in assoluto meno calorico è quello alla soia, che, per una coppetta di medie dimensioni, contiene soltanto 100 kcal. Subito dopo vengono i gusti alla frutta, in particolar modo limone e fragola, che contengono 110-130 kcal. Per chi ama invece i gusti classici, consigliati sono yogurt (circa 130 kcal), nocciola (circa 170 kcal) e pistacchio (circa 180 kcal). Da evitare, invece, gusti quali cioccolato bianco, tiramisù, bacio, cocco, zuppa inglese, zabaione e marron glace, che contengono oltre 200 kcal. Se siamo particolarmente attenti alla linea, inoltre, dovremmo rinunciare alla panna, ricca di grassi. Per tutti coloro che sono intolleranti al lattosio, infine, ricordiamo che esistono gelati preparati senza l'utilizzo di tale ingrediente.