Gelato al cioccolato fatto in casa, la ricetta

In estate, quando le temperature esterne si fanno particolarmente elevate, non esiste niente di meglio di un buon gelato per trovare un po' di refrigerio. Un grande classico è il gelato al cioccolato, amato dalle persone di tutte le età: vediamo come prepararlo direttamente in casa con l'utilizzo di pochi strumenti.

Ingredienti

Questi gli ingredienti necessari per preparare il gelato al cioccolato:

2 tuorli;

zucchero 70 gr;

latte parzialmente scremato 250 ml;

panna 100 ml;

buccia grattugiata di un limone;

cioccolato fondente 80 gr.

Procedimento