Gelato al pistacchio, dove mangiarlo a Pisa: cinque gelaterie consigliate

Con l'arrivo della bella stagione e l'estate ormai alle porte, aumenta il desiderio di gustarsi un buon gelato per trovare un po' di refrigerio durante le ore più calde della giornata. Tra i gusti più amati c'è senza dubbio il pistacchio, grande classico che non passa mai di moda e che, secondo una ricerca svolta dall'Igi (Istituto del gelato italiano), si piazza addirittura al secondo posto nelle preferenze degli italiani alle spalle soltanto del cioccolato. Vediamo cinque gelaterie di Pisa assolutamente da non perdere per tutti coloro che lo apprezzano particolarmente.

Gelateria De' Coltelli

Tra le più note gelaterie di Pisa, De' Coltelli è un vero e proprio must per gli amanti del gelato e del pistacchio.

Dove si trova: Lungarno Pacinotti, 23

La Bottega del Gelato

Collocata nella centrale piazza Garibaldi, la Bottega del Gelato propone una grande varietà di gusti. Ed il pistacchio è uno dei pezzi forti.

Dove si trova: piazza Garibaldi, 11/12

Gelateria Artigianale Rufus

Il pistacchio della Gelateria Artigianale Rufus di piazza Martiri della Libertà si caratterizza per un sapore intenso e genuino. Assolutamente da provare.

Dove si trova: piazza Martiri della Libertà, 25

Gelato Dipendente

Sito in via Giosuè Carducci, il Gelato Dipendente può contare su un'affezionata clientela, che ne apprezza particolarmente, tra gli altri gusti, proprio il pistacchio.

Dove si trova: via Giosuè Carducci, 45

Gelateria Orso Bianco

Imperdibile, infine, il pistacchio della Gelateria Orso Bianco di via Francesco Crispi, dal sapore fresco e avvolgente.

Dove si trova: via Francesco Crispi, 51