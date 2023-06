Perché il gelato fa bene alla salute: tutte le proprietà nutritive

Assoluto protagonista dell'estate, come ogni anno, è il gelato, perfetto per concedersi un po' di refrigerio dalle elevate temperature. Questo alimento può essere consumato anche da coloro che sono a dieta e, anzi, è persino consigliato dai nutrizionisti in virtù delle sue proprietà. Il tutto, ovviamente, rimanendo entro determinate dosi e optando per un buon gelato artigianale, non carico di grassi idrogenati e zuccheri. Ecco, di seguito, tutte le proprietà benefiche del gelato come raccolto da RomaToday.

Il gelato fa bene alla salute

Gli esperti affermano che il gelato artigianale, senza grassi vegetali idrogenati, coloranti e aggiunta di zuccheri, è un alimento sano, ricco di benefici per l'organismo. Si tratta di un alimento completo, che contiene proteine, carboidrati, grassi, vitamine e sali minerali. È un alimento altamente digeribile e fa bene anche all'umore, il che non guasta. Il gelato, inoltre, disseta e aiuta a mantenere il giusto livello di idratazione durante l'estate.

Proprietà nutritive del gelato

Il gelato è ricco di vitamine: contiene la vitamina A, B1, B2, B6, B12, C, D, E e K. All'interno del gelato troviamo, inoltre, calcio e fosforo, fondamentali per combattere osteoporosi, calcoli renali o sintomi della sindrome premestruale. Secondo alcune ricerche, il gelato aiuta a prevenire lo sviluppo di alcune malattie, come il tumore al colon. I nutrizionisti consigliano di mangiarlo con moderazione, di assicurarsi sempre che si tratti di un gelato artigianale realizzato con materie prime di qualità, senza aggiunta di grassi idrogenati, dopodiché si potrà mangiare questo alimento gustosissimo senza sensi di colpa.

Il gelato amico della dieta

Per essere davvero alleato della dieta, il gelato deve avere le seguenti caratteristiche: