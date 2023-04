Premio Giovani Imprenditori Confcommercio, riconoscimento per il Ginepraio

Ginepraio, il gin toscano di Enzo Brini e Fabio Mascaretti, è stato premiato alla 16esima edizione del Premio Giovani Imprenditori organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa. Organizzato con la compartecipazione della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, il patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Pisa e Comune di Pisa e il contributo degli sponsor Enegan Energy Partner, Generali e Banca Popolare di Lajatico, il premio ha riconosciuto nove imprese locali under 40.

Essersi distinti nel settore dell'imprenditoria per risultati, investimenti, innovazione, e meriti che possano essere un valido esempio di sviluppo e miglioramento d'impresa sono i criteri di questo riconoscimento che Ginepraio incarna a pieno. Gin 100% biologico e 100% toscano creato da Enzo Brini e Fabio Mascaretti nel 2016, Ginepraio nasce dalla voglia di esplorare e valorizzare il territorio toscano, con le sue tradizioni, ingredienti e eccellenze, in chiave contemporanea e sostenibile, ma anche di farsi leader di una categoria, i gin italiani nel mondo, che continua ad espandersi e ad attrarre l'interesse di consumatori e professionisti del settore.

Con una gamma di tre prodotti e con oltre 20 riconoscimenti a livello internazionale, Ginepraio è il gin italiano più premiato al mondo. Di recente, l'azienda ha presentato e annunciato la distribuzione internazionale del terzo gin della famiglia, Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin. Come i fratelli London Dry Gin e Navy Strength, Mediterranean è fedele al valore fondamentale del marchio, e parla quindi toscano. Il caratteristico distillato a base di tre tipologie di ginepro si unisce ad un'altra eccellenza locale, Podere Santa Bianca con i suoi oli essenziali, per dare vita a un prodotto che esalta le fragranze della macchia mediterranea.

Abbracciando il mondo dei profumi, Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin testimonia la volontà dell'azienda di interpretare al meglio lo stile contemporaneo dei distillati, e in particolare del gin made in Italy che continua a farsi protagonista della categoria e del mondo spirits. Il legame col territorio che affascina il consumatore e ispira creatività nel mondo dei cocktail bar è stato il punto di forza di Ginepraio sin dagli inizi nel 2016. Con un design minimal e contemporaneo che insieme agli autentici aromi toscani del suo liquido ha conquistato il mondo del bar in Italia come all'estero, la nuova bottiglia di Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin rielabora lo stile della linea con sfumature di blu per un immediato richiamo visivo al Mediterraneo.

"Il Premio Giovani Imprenditori di Confcommercio ci lusinga molto - ha commentato Enzo Brini -, soprattutto per essere stati riconosciuti insieme ad imprenditori e professionisti della nostra zona che ammiriamo. Tramite Ginepraio ci siamo fatti ambasciatori delle eccellenze della Toscana così come di una voglia di portare il nostro savoir-faire oltre i confini della regione e del paese. Che questo impegno e percorso siano premiati da Confommercio è una grande gratificazione".

"Oltre a rappresentare l'essenza assoluta del nostro territorio - ha aggiunto Fabio Mascaretti -, Ginepraio si sta facendo largo fra i gin italiani, una categoria in continua espansione nel mondo del bere miscelato. Con una rete di distribuzione già forte che ha portato alla conoscenza e all'uso di Ginepraio nei migliori bar d'Italia e all'estero, abbiamo di recente lanciato un terzo prodotto, Ginepraio Organic Mediterranean Dry Gin, per continuare un percorso che celebra una nuova onda di creatività e di ricerca di qualità nel settore di distillati così come nell'ambito mixology made in Italy".