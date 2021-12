Natale, i cinque migliori giochi da tavolo per festeggiare in famiglia

Domani si festeggerà il Natale, giorno da trascorrere, come da tradizione, in famiglia. Per passare in allegria e spensieratezza il 25 dicembre ci si può dedicare a qualche gioco da tavolo capace di coinvolgere giovani e meno giovani. Vediamone cinque particolarmente consigliati.

Cinque giochi da tavolo per trascorrere in allegria il Natale

Cluedo

Cluedo è uno dei giochi da tavolo ad aver avuto maggior successo nel corso degli ultimi anni. Qui i giocatori, ciascuno dei quali rappresenta un personaggio ospite nella dimora Tudor Hall, sono chiamati a tentare di risolvere un caso di omicidio individuando non solo l'autore, ma anche l'arma e la stanza in cui si è consumato il delitto.

Memory

Perfetto per tutte le fasce d'età e capace di catturare l'attenzione anche dei più piccoli, Memory è un gioco incentrato sulla memoria visiva. I giocatori, a turno, sono chiamati a capovolgere le carte poste sul tavolo cercando di accapararsi quelle uguali tra loro.

Il gioco dell'oca

Un gioco da tavolo tradizionale, da sempre amatissimo dai bambini. Attraverso il punteggio ottenuto con il lancio dei dadi, i giocatori hanno come obiettivo quello di raggiungere per primi la casella d'arrivo, alla quale si deve approdare con un numero esatto.

Indovina Chi?

Scoprire, attraverso apposite domande poste a turno, chi sia il personaggio raffigurato nella figurina posseduta dall'altro giocatore. Questo l'obiettivo di Indovina Chi?, altro grande classico delle feste ed amatissimo soprattutto dai più piccoli. Un gioco perfetto per far divertire i bambini.

Monopoli

Nella nostra rassegna non poteva ovviamente mancare Monopoli, il gioco da tavolo per eccellenza. Qui i giocatori sono chiamati ad acquistare proprietà terriere sviluppandole attraverso la costruzione, a pagamento, di case ed alberghi, incassando le rendite dai giocatori la cui pedina si ferma sulla propria casella. Scopo finale quello di restare l'ultimo concorrente in gioco, mandando in fallimento gli avversari.