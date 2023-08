Il pisano Giorgio Bargiani premiato come 'International Bartender of the Year'

Nuova affermazione da miglior bartender del mondo per il pisano Giorgio Bargiani, Assistant Director of Mixology del pluri-premiato Connaught Bar di Londra, già riconosciuto come miglior bar al mondo. Il 27 luglio scorso agli 'Spirited Awards 2023' di 'Tales of the Cocktail' a New Orleans, la fondazione americana a sbocco internazionale più prestigiosa nel mondo del bar e del beverage ha annunciato i vincitori, nominando Bargiani 'International Bartender of the Year'.

Nato e cresciuto a Pisa, dove la famiglia gestisce il famoso ristorante 'Alle Bandierine' nel centro storico, Bargiani si è già affermato sulla scena mondiale del bar, tramite il suo prestigioso ruolo al Connaught Bar di Londra, ma anche grazie ad uno spirito creativo fuori dal comune che lo ha portato ad illustri collaborazioni come quella con Gucci Osteria e Gucci Giardino 25 per la creazione del primo cocktail da collezione in bottiglia della maison di Gucci nel 2022, Elisir d’Elicriso. A coronare un percorso in ascesa per Bargiani, arriva adesso questo riconoscimento personale che lo consolida sulla vetta della mixology d’autore a livello internazionale. C

Con la squadra del Connaught Bar, capitanata da Agostino Perrone, Director of Mixology (anche lui premiato agli Spirited Awards 2023, come Best International Bar Mentor), e con la Bar Manager Maura Milia, numerosi erano stati i premi degli ultimi anni, a prova del talento e della dedizione all’eccellenza della squadra: da miglior bar al mondo ai World’s 50 Best Bars 2020 e 2021, a Hotel Bar dell’Anno ai CLASS Bar Awards 2022 e 2023 nel Regno Unito e altri ancora. Aperto nel 2008, sempre sotto la scrupolosa guida del celebre comasco Perrone, nel corso degli anni il Connaught Bar è divenuto una leggenda mondiale nel campo del bere miscelato.

Giorgio Bargiani ha commentato: "Questo premio significa tantissimo, per la mia carriera ma anche per quello che è stato il mio percorso personale. Fin da piccolo la mia famiglia, e in particolare mia madre, mi hanno insegnato il valore dell’ospitalità. Sono stato incoraggiato a seguire i miei sogni e a non fermarmi mai, e se oggi ricevo questo riconoscimento a livello internazionale e davanti ai personaggi più illustri del mio settore, lo devo anche alla spinta che mi è stata data da famiglia, amici, colleghi e dalla mia squadra del Connaught Bar. Sono in particolar modo lusingato di rappresentare l’italianità all’estero, a dimostrazione dell’eccellenza che ci portiamo dietro come bagaglio culturale, e spero che questo premio serva da incoraggiamento per i miei colleghi e per chi si appresta a lavorare nel settore di bar e ristorazione. Quando affrontato con passione e determinazione, il nostro mestiere riesce a dare delle gratificazioni indescrivibili e dà accesso a una rete di persone incredibili. Grazie a ognuna di queste persone".