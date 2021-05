Giorgio Panariello a Pisa con "Story": spettacolo in piazza dei Cavalieri il 7 settembre

Il comico fiorentino atteso in città in quella che, al momento, è l'ultima tappa del tour estivo 2021

Giorgio Panariello, nel suo prossimo tour "Story", farà tappa anche a Pisa. Il comico fiorentino, come annunciato dallo stesso artista sui propri profili social, si esibirà in piazza dei Cavalieri il prossimo 7 settembre (qui info e biglietti) in quella che, al momento, è l'ultima data confermata della sua tournée estiva. In Toscana Panariello terrà spettacoli anche a Castiglioncello (12 agosto), Gavoranno (13 agosto), Forte dei Marmi (14 agosto) e Prato (6 settembre).

Giorgio Panariello, tour "Story": le date