Giornata Mondiale dell'Acqua, il decalogo di Legambiente per preservare "l'oro blu"

Nella giornata di oggi, mercoledì 22 marzo, si celebra la Giornata Mondiale dell'Acqua (World Water Day), istituita nel 1992 dalle Nazioni Unite e giunta quest'anno al suo 31esimo anniversario. Una ricorrenza volta a sottolineare l'importanza di questa risorsa, imprescindibile per la vita umana. Per evitare gli sprechi, Legambiente ha stilato un vero e proprio decalogo urbano per risparmiare quello che viene definitito "l'oro blu".

Il decalogo di Legambiente