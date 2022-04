Gita 1 maggio, cinque borghi da visitare in Toscana

La primavera è la stagione ideale per visitare i borghi, amatissimi da italiani e stranieri per trascorrere una giornata di relax all'insegna di cultura e buon cibo. Il 1 maggio rappresenta l'occasione ideale per andare alla loro scoperta: vediamo quindi cinque borghi da non perdere presenti in Toscana.

Pitigliano

Insieme a Sorano e Sovana, Pitigliano è uno dei celebri borghi del tufo della Maremma. Denominato "la piccola Gerusalemme" per la storica presenza di una comunità ebraica, Pitigliano (foto Instagram patriziapaoletti) è ricco di palazzi, fontane e chiese che ne fanno un vero e proprio gioiello. Da provare poi la passeggiata nelle fiabesche Vie Cave, rete viaria di epoca etrusca che si sviluppa lungo pareti rocciose di tufo alte fino ad oltre venti metri.

Pienza

Pienza, nota nel Rinascimento come la "città ideale", è uno dei tanti gioielli della Val d'Orcia, nella provincia senese. Qui, per i più romantici, sarà possibile regalarsi qualche indimenticabile momento passeggiando per la via dell'Amore e la via del Bacio. Semplicemente fantastica, poi, la vista che vi si aprirà dalle sue mura.

Montepulciano

Sito tra la Valdichiana e la Val d'Orcia, Montepulciano è uno dei borghi più amati della nostra regione. Celebre per la qualità dei suoi vini, offre uno spettacolo unico ai suoi visitatori che ne affollano ogni anno vicoli e piazze grazie al suo aspetto tipicamente medievale. Immancabile una visita al Tempio di San Biagio, collocato appena fuori il centro storico.

Cortona

Cortona (foto ArezzoNotizie), situato in provincia di Arezzo vicino al confine con l'Umbria, è un borgo di origine etrusca ed il suo territorio è ricco di aree di interesse archeologico, tra cui spicca il secondo tumulo del Sodo, imponente tomba arcaica del VI secolo a.C.

Castagneto Carducci

Il borgo di Castagneto Carducci (foto Instagram ig_livornoprovincia), luogo in cui trascorse la propria fanciullezza il premio Nobel per la letteratura Giosuè Carducci, è un piccolo borgo adagiato sulla cima di una collina nella provincia di Livorno da cui si può godere di una vista spettacolare. Tra stretti vicoli, cappelle e chiese, costituisce una vera e propria chicca del nostro territorio.