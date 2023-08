Gite di fine estate, tre borghi da visitare in Toscana

L'estate sta ormai giungendo al termine, con molte persone che hanno già dovuto dire addio alle ferie per tornare a lavoro. Coloro che invece hanno ancora a disposizione qualche giorno di vacanza, possono approfittare della riduzione del flusso turistico per visitare in tranquillità i borghi della nostra regione. Vediamone tre assolutamente da non perdere.

Pitigliano

Insieme a Sorano e Sovana è uno dei celebri borghi del tufo della Maremma. Denominato "la piccola Gerusalemme" per la storica presenza di una comunità ebraica, Pitigliano è ricco di palazzi, fontane e chiese che ne fanno un vero e proprio gioiello. Da provare poi la passeggiata nelle fiabesche Vie Cave, rete viaria di epoca etrusca che si sviluppa lungo pareti rocciose di tufo alte fino ad oltre venti metri.

Casale Marittimo

Meno noto rispetto ad altri borghi della Toscana, Casale Marittimo è un piccolo gioiello situato in cima ad una collina da cui si può godere di un panorama unico. L'ingresso al "Castello", così come ancora oggi viene chiamato il cuore storico del paese, è segnato dalla torre dell'Orologio, eretta nel 1854. Una volta dentro il borgo, vi potrete perdere tra la magia dei suoi vicoli.

Populonia

Da non perdere, infine, Populonia, piccolo borgo del comune di Piombino. Da qui, dove non può mancare una visita all'imponente Rocca che domina il borgo, vi si aprirà una spettacolare vista sul Golfo di Baratti. Gli amanti della storia, poi, non potranno lasciarsi sfuggire l'occasione di una visita alla necropoli etrusca.