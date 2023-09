Gite di fine estate, cinque luoghi da visitare in Toscana

L'estate è ormai agli sgoccioli e, per molti di noi, il tempo delle vacanze è purtroppo finito. Le giornate ancora lunghe e calde, tuttavia, costituiscono l'ideale per una gita fuori porta, da effettuare magari nei weekend. Ecco qualche idea.

Vicopisano

Vicopisano è un delizioso borgo della nostra provinciacaratterizzato dalla presenza di ben tredici torri medievali. Imperdibile poi la rocca, costruita da Filippo Brunelleschi dopo l'assalto e la presa al potere dei fiorentini. Per Pasquetta, saranno aperte le visite a tutti i monumenti storici del borgo.

San Quirico d'Orcia

San Quirico d'Orcia è un antichissimo borgo di origine etrusca, centro principale della Val d'Orcia. Qui è possibile visitare la splendida Collegiata, la Chiesa di San Francesco e gli Horti Leonini che hanno mantenuto fino ad oggi la loro struttura originaria, costituendo un esempio ben conservato di classico giardino all'italiana del XVI secolo e un modello di sistemazione a parco ripreso nei secoli successivi. Da visitare assolutamente anche Bagno Vignoni, con la sua grande 'piazza d'acqua' dalla quale sgorgano 'miracolosamente' dal sottosuolo le sue acque calde a 50 gradi di temperatura. Nella sua storia più che bimillenaria il borgo ha accolto nelle sue terme cardinali, imperatori, filosofi e gente di ogni ordine, rango, estrazione sociale e provenienza.

San Galgano

Le abbazie senesi possiedono un indiscutibile fascino: una meta che metterà d'accordo gli amanti del verde, appassionati di architettura e tutti coloro che desiderano trascorrere una giornata all'insegna della tranquillità. Nel comune di Chiusdino, distante circa 30 km da Siena, sorge la monumentale abbazia di San Galgano, tra le più famose e suggestive che potete trovare in zona. Oltre all'inconfondibile chiesa cistercense a cielo aperto, poco distante vi è la Rotonda di Montesiepi, contenente al suo interno la celebre Spada nella roccia di San Galgano, deposta nel 1180 dal Santo che con questo gesto rinunciava per sempre alla vita dissoluta da cavaliere, offrendo la sua vita a Dio.

Vinci

A circa 50 chilometri da Firenze troviamo lo splendido borgo di Vinci, patria d'origine del maestro Leonardo. Nel centro storico si trova il Castello dei Conti Guidi, che conserva una splendida Madonna con Bambino in ceramica di Giovanni della Robbia e sono ospitati la Biblioteca leopardiana e il Museo ideale di arte, utopia e cultura della terra. Da non perdere il museo dedicato al genio leonardiano: la sua originale collezione riporta tutto il meglio delle invenzioni realizzate dall’artista, tra cui la famosa macchina per volare. Il Museo Leonardiano celebra il maestro come artista illuminato e scienziato dalla mente geniale, attraverso un interessante percorso dove osservare i suoi modelli e studi, accompagnati da ricostruzioni animate che mostrano il funzionamento dei macchinari.

La Verna

In provincia di Arezzo si trova Chiusi della Verna, situato nel territorio del Casentino. Conosciuto soprattutto per il Santuario della Verna, dimora di San Francesco dove il santo ricevette le stigmate, da sempre Chiusi si contende con il paese di Caprese Michelangelo i natali di Michelangelo Buonarroti.Sopra la roccia dell'Appennino Toscano e circondato dalla foresta si trova questo grande complesso, che dentro la sua massiccia e articolata architettura custodisce numerosi tesori di spiritualità, arte, cultura e storia.