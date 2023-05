2 giugno, cinque idee per una gita fuori porta in Toscana

Venerdì 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, è l'occasione perfetta non solo per concedersi la prima tintarella, ma anche per una gita fuori porta. Vediamo qualche idea per trascorrere una giornata di relax in Toscana.

Parco dell'Orecchiella

In Garfagnana, in provincia di Lucca, troviamo il Parco dell'Orecchiella, dove, oltre al museo del centro visitatori, possiamo trovare recinti con cervi, caprioli, orsi e mufloni. Innumerevoli i sentieri da percorrere, nei quali, se sarete fortunati, potrete imbattervi in numerosi animali nel loro ambiente naturale.

Monte Amiata

Il Monte Amiata, sito tra la Val d'Orcia, la Maremma e la Val di Paglia, è una delle mete predilette dagli amanti del trekking. Qui potrete percorrere numerosi sentieri, ciascuno dei quali capace di regalarvi emozioni uniche.

Bosco delle Fate

Il Bosco delle Fate si trova a Chiusi della Verna, in provincia di Arezzo, e si caratterizza per un paesaggio dominato da fitti castagni e faggi. Il luogo perfetto per trascorrere una giornata al fresco immersi totalmente nel verde.

Castiglione della Pescaia

Tra le principali mete turistiche della Toscana, Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto, è un antico borgo di pescatori che dà il meglio di se proprio in questo periodo dell'anno. Passeggiare nel suo centro storico vi permetterà di fare un salto indietro nella storia.

Populonia

Da non perdere, infine, Populonia, piccolo borgo del comune di Piombino. Da qui, dove non può mancare una visita all'imponente Rocca che domina il borgo, vi si aprirà una spettacolare vista sul Golfo di Baratti. Gli amanti della storia, poi, non potranno lasciarsi sfuggire l'occasione di una visita alla necropoli etrusca.