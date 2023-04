Gita fuori porta del 25 aprile, cinque mete da non perdere in provincia di Pisa

Il 25 aprile, così come Pasquetta, è da tradizione una giornata da dedicare alla gita fuori porta con amici e parenti, ovviamente meteo permettendo. Vediamo qualche idea su dove trascorrere la Festa della Liberazione in provincia di Pisa.

Rocca della Verrucca

Se siete amanti delle passeggiate in mezzo alla natura, non potete perdervi il percorso che a partire da Calci o Montemagno conduce alla Rocca della Verruca, antica fortificazione risalente al XIII secolo. Oggi la struttura appare rimaneggiata rispetto al suo aspetto originario, così come la vegetazione attorno risente ancora degli ingenti danni provocati dall'incendio che nel 2018 devastò la parte sud-orientale del Monte Pisano, ma dalla sua sommità si apre un panorama mozzafiato sull'intera piana pisana e la valle dell'Arno.

San Miniato

Per chi ama i borghi, imperdibile è il centro storico di San Miniato, collocato in cima ad un colle a metà strada tra Pisa e Firenze e di origine medievale. Passeggiare tra le sue vie vi permetterà di fare un tuffo nel passato.

Toiano

Toiano è noto per essere un borgo "fantasma", dato che è ormai completamente abbandonato, e per il triste caso di cronaca che vede per protagonista la bella Elvira, qui assassinata nel lontano 1947 a soli 22 anni. Dopo aver visitato il borgo, è possibile raggiungere la vicina Palaia attraverso un panoramico sentiero tra i monti.

San Rossore

Grande (ed intramontabile) classico è il parco di San Rossore, meta perfetta per trascorrere una giornata in mezzo al verde tra escursioni e lunghe passeggiate. Qui, se sarete fortunati, potrete imbattervi in una grande varietà di animali selvatici.

Volterra

Altra nota meta da non perdere è Volterra, uno dei borghi più noti a livello nazionale ed internazionale non solo della Toscana, ma dell'intera penisola italiana. L'aspetto tipicamente medievale del centro storico ne fa una perla capace di attrarre visitatori provenienti da ogni parte del mondo, affascinati dalla bellezza di vicoli e palazzi storici.