Gita fuori porta del 25 aprile, cinque mete da non perdere in provincia di Pisa

Anche il 25 aprile, così come Pasquetta, è, da tradizione, una giornata da dedicare ad una gita fuori porta insieme ad amici e parenti, ovviamente meteo permettendo. Vediamo qualche idea su dove trascorrere la Festa della Liberazione in provincia di Pisa.

San Miniato

Per chi ama i borghi, imperdibile è il centro storico di San Miniato, collocato in cima ad un colle a metà strada tra Pisa e Firenze e di origine medievale. Passeggiare tra le sue vie vi permetterà di fare un tuffo nel passato.

Riserva Naturale Bosco di Tanali

Per gli amanti della natura particolarmente consigliata è la Riserva Naturale Bosco di Tanali, situata alle pendici del Monte Pisano, nel comune di Bientina, località Caccialupi. L'area protetta, estesa per circa 160 ettari, comprende un bosco planiziale a ontano nero all'interno di una cassa di colmata costruita ai primi del 1900, pascoli e prati umidi, sui terreni dell'ex alveo del lago di Bientina, prosciugato dopo l'unità d'Italia. L'area è provvista di camminamenti e di strutture per l'avvistamento dell'avifauna.

Certosa di Calci

Da non perdere la Certosa di Calci, il cui museo rimarrà aperto anche nella giornata del 25 aprile (qui orari di apertura e prenotazioni). Un'occasione per ammirarne le bellezze contenute al suo interno.

Riserva Naturale Foresta di Berignone

La Riserva Naturale Foresta di Berignone, istituita nel 1995, occupa una superficie di 2.166 ettari. Al suo interno troverete una rete interminabile di sentieri, fiumi e laghetti. Perfetta per trascorrere una giornata immersi nella natura.

Volterra

Volterra è uno dei borghi più noti a livello nazionale ed internazionale non solo della Toscana, ma dell'intera penisola italiana. L'aspetto tipicamente medievale del centro storico ne fa una perla capace di attrarre visitatori provenienti da ogni parte del mondo, affascinati dalla bellezza di vicoli e palazzi storici.