Gita di Pasquetta, cinque mete da non perdere in provincia di Pisa

Pasquetta, come da tradizione, è la giornata perfetta per concedersi una gita fuori porta. Nella provincia di Pisa sono numerosi i luoghi degni di una visita, nei quali trascorrere una giornata all'insegna del sano relax lontani da casa e dagli impegni della vita quotidiana. Vediamo qualche suggerimento.

Riserva Naturale Bosco di Tanali

Per gli amanti della natura particolarmente consigliata è la Riserva Naturale Bosco di Tanali, situata alle pendici del Monte Pisano, nel comune di Bientina, località Caccialupi. L'area protetta, estesa per circa 160 ettari, comprende un bosco planiziale a ontano nero all'interno di una cassa di colmata costruita ai primi del 1900, pascoli e prati umidi, sui terreni dell'ex alveo del lago di Bientina, prosciugato dopo l'unità d'Italia. L'area è provvista di camminamenti e di strutture per l'avvistamento dell'avifauna.

Riserva Naturale di Monterufoli-Caselli

Amate il silenzio rotto solamente dal cinguettio degli uccelli e dai rumori della natura? Allora non fatevi mancare una visita alla Riserva Naturale di Monterufoli-Caselli, che si estende nella zona attorno al fiume sterza. Qui, immancabile, è una tappa alla Cascata Sterza, che si getta in un piccolo laghetto.

Cascate del Ghiaccione

Nelle vicinanze del piccolo borgo di Chianni, è possibile trovare le Cascate del Ghiaccione, che si trovano lungo il torrente Carbonia e così chiamate per le loro acque freddissime. Tre in totale le cascate da ammirare, la più grande delle quali è denominata Salto della Capra.

Parco delle Fumarole

Per rimanere in tema natura, consigliatissimo è anche il Parco delle Fumarole, sito appena sotto il borgo medievale di Sasso Pisano. Le "fumarole" sono emissioni gassose costituite da vapore acqueo, anidride carbonica e idrogeno solforato che, fuoriuscendo dal terreno, si raffreddano a contatto con l'atmosfera condensandosi in fumi. Uno spettacolo unico, assolutamente da non perdere.

Vicopisano

Per gli amanti dei borghi da non perdere è Vicopisano, caratterizzato dalla presenza di ben tredici torri medievali. Imperdibile poi la rocca, costruita da Filippo Brunelleschi dopo l'assalto e la presa al potere dei fiorentini. Per Pasquetta, saranno aperte le visite a tutti i monumenti storici del borgo.