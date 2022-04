Gita di Pasquetta, 5 mete da non perdere nei dintorni di Pisa

Pasquetta, come da tradizione, è la giornata perfetta per concedersi una gita fuori porta. Nei dintorni di Pisa, sia dentro che fuori la provincia, sono numerosi i luoghi degni di una visita, nei quali trascorrere una giornata all'insegna del sano relax lontani da casa e dagli impegni della vita quotidiana. Vediamo qualche suggerimento.

San Gimignano

San Gimignano, sito in cima ad una collina nella provincia di Siena, è probabilmente il borgo più famoso della Toscana e tra i più visitati dell'intera penisola italiana. La "Manhattan del Medioevo", così chiamata per le sue alte torri, è una vera e propria perla della nostra regione: passeggiare lungo i suoi vicoli vi farà compiere un viaggio indietro nel tempo di alcuni secoli.

Rocca della Verrucca

Se siete amanti delle passeggiate in mezzo alla natura, non potete perdervi il percorso che a partire da Calci o Montemagno conduce alla Rocca della Verruca, antica fortificazione risalente al XIII secolo. Oggi la struttura appare rimaneggiata rispetto al suo aspetto originario, così come la vegetazione attorno risente ancora degli ingenti danni provocati dall'incendio che nel 2018 devastò la parte sud-orientale del Monte Pisano, ma dalla sua sommità si apre un panorama mozzafiato sull'intera piana pisana e la valle dell'Arno.

Castiglioncello

Se volete godervi una bella giornata in riva al mare, Castiglioncello è la meta ideale che fa per voi. Il suo lungomare è uno dei più belli dell'intera Toscana, così come ricca di fascino è la sua pineta. Il luogo ideale in cui passeggiare accarezzati dalla brezza marina dimenticando stress ed impegni della vita di tutti i giorni.

San Rossore

La tenuta di San Rossore è uno dei grandi classici per trascorrere una Pasquetta di relax. Qui potrete gustarvi un picnic in mezzo al verde e, se sarete fortunati, potreste anche imbattervi in qualche affascinante animale selvatico.

Volterra

Impossibile, infine, non consigliare Volterra, una delle perle del territorio pisano. Dalle mura del borgo si gode di un panorama mozzafiato ed i suoi vicoli non potranno che conquistarvi. Irrinunciabile una visita all'anfiteatro romano e ai numerosi musei presenti nel piccolo centro.