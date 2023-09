Pisa e dintorni, quattro idee per una gita fuori porta a settembre

Con l'arrivo di settembre, per molti, è finito il periodo delle vacanze. Le giornate ancora lunghe e abbastanza calde costituiscono tuttavia l'ideale per una gita fuori porta, da effettuare magari nei weekend. Vicino a Pisa vi sono infatti numerosissimi luoghi dove trascorrere qualche ora all'aria aperta all'insegna del relax e della spensieratezza, lasciandosi alle spalle lo stress della vita quotidiana.

Toiano

Toiano è noto per essere un borgo "fantasma", dato che è ormai completamente abbandonato, e per il triste caso di cronaca che vede per protagonista la bella Elvira, qui assassinata nel lontano 1947 a soli 22 anni. Dopo aver visitato il borgo, è possibile raggiungere la vicina Palaia attraverso un panoramico sentiero tra i monti.

Castello Malaspina

Tra le Alpi Apuane e la costa, nel comune di Fosdinovo, sorge l'imponente Castello Malaspina, costruito tra il XII ed il XVII secolo. Le sue sale e le sue celle sono tutt'ora visitabili e, al suo interno, potreste fare anche un incontro…spettrale: tra le sue mura pare infatti aggirarsi il fantasma di Bianca Malaspina, morta all'interno dei sotterranei per volere del padre, che la fece rinchiudere a causa del suo amore per un giovane stalliere.

Fortezza delle Verrucole

In Garfagnana, nel comune di San Romano, è possibile visitare l'antica Fortezza delle Verrucole. Circondata da un panorama spettacolare, al suo interno è possibile svolgere visite guidate e laboratori grazie alla presenza di un personale rigorosamente vestito in abiti medievali.

Parco delle Fumarole

In tema natura, consigliatissimo è il Parco delle Fumarole, sito appena sotto il borgo medievale di Sasso Pisano. Le "fumarole" sono emissioni gassose costituite da vapore acqueo, anidride carbonica e idrogeno solforato che, fuoriuscendo dal terreno, si raffreddano a contatto con l'atmosfera condensandosi in fumi. Uno spettacolo unico, assolutamente da non perdere.