Ricette d'autunno, gli gnocchi di zucca

Tra i prodotti tipici della stagione autunnale c'è la zucca, simbolo per eccellenza di Halloween. Questo ortaggio può essere utilizzato in cucina in svariate ricette: vediamo oggi come preparare gli gnocchi di zucca.

Ingredienti

Zucca 500 gr;

patate rosse 350 gr;

farina 00 150 gr;

fecola di patate 50 gr;

1 uovo;

sale fino 3 gr;

pepe nero 1 pizzico;

noce moscata 1 pizzico.

Preparazione