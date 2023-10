Grow Up Kids, a Marina di Pisa il nuovo negozio dedicato ai più piccoli

Diventare mamma, si sa, cambia davvero la vita, talvolta anche quella professionale. Come nel caso della giovane imprenditrice Vittoria Scarselli, per la quale la nascita del figlio è stata decisiva per avviare la sua prima attività, il Grow Up Kids, negozio specializzato in abbigliamento per bambini da 0 a 8 anni. Il locale, aperto a Marina di Pisa in via Maiorca, è stato ufficialmente inaugurato alla presenza del direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, del sindaco di Pisa Michele Conti e dell'assessore al Commercio Paolo Pesciatini, dell'amministratore unico di Pisamo Andrea Bottone e della presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi.

"Dopo un'esperienza decennale nel campo del visual merchandising - racconta la 32enne Vittoria Scarselli - ho deciso di intraprendere una nuova avventura che mi permettesse di coniugare esigenze personali e soddisfazioni professionali. Così dopo un anno e grazie al supporto di professionisti specializzati è arrivata la decisione di inaugurare Grow Up Kids, negozio dedicato all'abbigliamento per bambini dove i clienti potranno trovare capi con tessuti di qualità, come il cotone biologico e organico. Punterò molto sull'allestimento del negozio, ma anche sulle vendite on line attraverso un e-commerce che sarà attivo tra pochi giorni".

"Salutiamo con immenso piacere una nuova attività ideata e realizzata da una giovane imprenditrice con le idee chiare e tanto entusiasmo - afferma Federico Pieragnoli -, inserita in un contesto commerciale vivace, dinamico e a due passi dal mare, dove ci siano tutti i presupposti per fare bene".

"L’apertura di una nuova attività commerciale è sempre una buona notizia - sottolinea il sindaco Michele Conti -, in particolare se ha sede sul nostro litorale. Significa garantire un servizio e un presidio in più per residenti, e turisti. Come Amministrazione abbiamo dimostrato di investire risorse importanti per la riqualificazione di Marina, Tirrenia e Calambrone, proprio per favorire i servizi e l’accoglienza turistica. E continueremo a farlo proprio in questa direzione. Auguro ai titolari della nuova attività le migliori fortune". Esprime infine "i migliori auguri a Vittoria Scarselli a nome di tutti i commercianti del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa" la presidente del Ccn di Marina di Pisa Simona Rindi.