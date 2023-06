Gruppo San Rossore e Fondazione Arpa, cena di beneficenza per la ricerca medica e scientifica

Una cena di beneficenza ai piedi della Torre nella suggestiva cornice del Museo dell'Opera del Duomo con una vista mozzafiato su Piazza dei Miracoli in favore della Fondazione Arpa. Questo quanto organizzato martedì 27 giugno dal gruppo San Rossore, molto legato al professor Franco Mosca (che per anni è stato medico della Casa di Cura San Rossore), il quale, nel 1992, diede vita alla Onlus, il cui scopo è promuovere la ricerca e la formazione nei vari campi della medicina. Numerosi i progetti che la Fondazione Arpa ha in cantiere e, grazie al ricavato della cena, potranno nel breve futuro vedere la luce.

La serata è stata dedicata anche all'uscita del terzo numero di San Rossore InForma (disponibile in formato cartaceo nelle tre strutture del Gruppo San Rossore e online nei relativi siti), rivista semestrale nata nel giugno 2022 col fine di divulgare contenuti di interesse medico, scientifico e sportivo. Il numero di giugno 2023, incentrato sulla donna, ha visto la partecipazione dell'Opera Primaziale nella composizione di alcuni articoli, tra cui l'inedita intervista alle restauratrici acrobate del Duomo di Pisa e l'articolo sugli 850 anni della Torre. Il prossimo numero della rivista San Rossore InForma, la cui uscita è in programma per novembre 2023, racconterà i progetti che la Fondazione Arpa ha realizzato e realizzerà assieme al Gruppo San Rossore.

"La Fondazione Arpa desidera esprimere il suo più profondo ringraziamento alla Famiglia Madonna e al Gruppo San Rossore per l'iniziativa finalizzata a sostenere i nostri progetti nell'ottica di una collaborazione sempre più stretta - comunicano dalla Fondazione -. La famiglia Madonna, durante la cena, ha espresso il desiderio di raddoppiare l'intero ricavato della cena, l'avvocato Andrea Madonna sottolinea così l'affetto che lo lega al suo fondatore dimostrando la presenza costante dello spirito del Professor Mosca nelle iniziative che ci coinvolgono. L'affetto percepito dalle numerose persone presenti ha reso l'evento un'esperienza carica di emozioni e condivisione. La cena è stata un'occasione di incontro tra amici per contribuire al sostegno della ricerca e della formazione in ambito medico".

All'evento hanno partecipato anche figure importanti del panorama pisano, quali il presidente della Casa di Cura San Rossore e presidente dell'Unione Industriali Andrea Madonna, l'Operaio Presidente dell'Opera Primaziale del Duomo Andrea Maestrelli, il vicesindaco Raffaele Latrofa e il presidente del Consiglio Regionale della Toscana Antonio Mazzeo, così come tanti altri cittadini che si sono uniti per partecipare alla raccolta fondi.