Guida Michelin 2024, all'osteria Erbaluigia l'unico riconoscimento a Pisa città

È l'osteria contemporanea Erbaluigia di via San Frediano l'unico ristorante di Pisa ad essere entrato nella 69esima edizione della prestigiosa guida Michelin. Pietra miliare per i buongustai di tutto il mondo, la guida Michelin esalta da sempre una gastronomia italiana ricchissima, piena di vitalità, promossa da molti giovani talenti e una ristorazione impegnata e sostenibile radicata in tutta la penisola.

Una grande soddisfazione per la realtà pisana, punto di riferimento nel cuore pulsante della città accademica a due passi da Piazza dei Cavalieri, che ha aperto le sue porte in pieno lockdown. E' proprio in un momento drammatico e difficile quale la pandemia da Covid-19 che la coppia composta da Tatiana Porciani e Fabio Ponzanelli decide di rimboccarsi le maniche e, con fiducia e coraggio, creare nella città della Torre Pendente, il suo progetto ristorativo. Del resto i due imprenditori avevano già studiato e raffinato il format dell'osteria - al fianco dei piccoli produttori e delle eccellenze a chilometro zero - nel territorio di Casciana Terme – Lari dove, in piena campagna, hanno saputo per anni cogliere il prezioso legame tra produttori locali, eccellenze enogastronomiche e prodotti salutari e di qualità. Un format che, in pieno centro storico, è stato sublimato andando ancora di più a perfezionare buon gusto, salubrità del cibo e veridicità delle fragranze. Non solo. Erbaluigia si impegna quotidianamente a salvaguardare le radici, la cultura e le tradizioni del territorio a cominciare dagli antichi ricettari e dalle pietanze di una volta. Una scelta che, dati alla mano, non è certo sfuggita alla Guida Michelin 2024 che la celebra come esempio virtuoso nella sua 69esima edizione.

"L'osteria è, oggi come ieri, uno dei luoghi in cui l'intreccio delle persone è anche intersezione di cultura e gusto e, in questo caso, di autenticità dei prodotti" commenta con una nota stampa CNA Pisa, orgogliosa di questo riconoscimento ricevuto da una delle sue associate. Soddisfazione anche da parte della coordinatrice sindacale agroalimentare CNA Pisa, Sabrina Perondi che sottolinea come "l'associazione di categoria pisana faccia da sempre da collante e da aggregatore facendo incontrare ristoratori e produttori locali. Coordiniamo vere e proprie eccellenza di tutta la provincia che danno vita a veri e propri risultati straordinari. Questo importante riconoscimento per Erbaluigia è un grandissimo orgoglio per tutta la CNA che, come una grande famiglia, si impegna ogni giorno per sostenere, valorizzare e far espandere i propri imprenditori e artigiani avendo sempre un occhio di riguardo al territorio che ha immense potenzialità".