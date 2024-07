Amplifon inaugura il nuovo centro a San Miniato Basso

Taglio del nastro per la nuova filiale Amplifon a San Miniato Basso (Largo Loris Malaguzzi n.8). Il nuovo centro audiologico è in una posizione centrale e strategica, in una zona commerciale del paese facilmente raggiungibile e con possibilità di parcheggio.

“Sono molto orgoglioso di questa filiale - afferma Fabrizio Migliorini, responsabile del nuovo negozio e già alla guida della filiale Amplifon di Fucecchio dal 2014 - che rafforza la nostra già capillare presenza sul territorio pisano e testimonia la vocazione di Amplifon a garantire un servizio di prossimità”.

Nella gestione della filiale di San Miniato Basso, Fabrizio sarà affiancato da Chiara Marrucci, che ha maturato un’esperienza di 7 anni in vari centri Amplifon della zona, e da Giulia Valentini, responsabile relazione clienti, in Amplifon da 10 anni.

Il negozio sarà aperto lunedì, giovedì e venerdì al mattino (dalle 09:00 alle 13:00) e giovedì nel pomeriggio (dalle 15:00 alle 18:00).