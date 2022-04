A Pontedera apre 'Dolce Caterina', gelato per tutti i gusti

Inaugurata a Pontedera Dolce Caterina, la nuova gelateria del giovane imprenditore Mattia di Sandro al numero 16 di piazza Cavour, nel cuore del centro storico, con una cerimonia alla presenza del vicesindaco di Pontedera, Alessandro Puccinelli, del presidente di Confcommercio Pontedera, Mickey Condelli, di Alessio Giovarruscio e Francesca Cagnoni, responsabile sindacale e responsabile area credito Confcommercio Provincia di Pisa. Un vero paradiso del gelato per i palati più esigenti: “Prepariamo gelati, granite, yogurt, crepes e waffel con ingredienti naturali al 100% e materie prime selezionate” spiega Mattia Di Sandro, alla sua prima esperienza da imprenditore a soli 24 anni. “Ho seguito molti corsi professionalizzanti e di specializzazione da Maestro gelatiere e lavorato in una gelateria di Bientina prima di intraprendere questa avventura. Sinceramente da piccolo non mi aspettavo di seguire questa strada, la passione è aumentata strada facendo, e grazie all'aiuto e al supporto dei miei genitori Massimo e Milena ho realizzato il sogno di aprire una mia attività”.

“Ci fa piacere che un giovane imprenditore abbia deciso di venire da fuori ad investire a Pontedera, rivitalizzando una attività già esistente. Pontedera è una bella piazza con tante potenzialità, che negli ultimi anni sta vedendo l'apertura di molte attività, sono convinto che qui ci siano tutte le condizioni per lavorare bene" ha affermato il vicesindaco Alessandro Puccinelli

“Pontedera si conferma una realtà dinamica e vivace, ed è un immenso piacere vedere imprenditori giovani come Mattia che credono nella città e si mettono in gioco aprendo una propria attività - ha affermato il presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli - nonostante il momento di difficoltà siamo convinti che qualità e professionalità ripaghino sempre dei grandi sacrifici che questo lavoro richiede, e a Dolce Caterina facciamo il più grande e sincero in bocca al lupo per un brillante inizio”.