Taglio del nastro per il nuovo showroom del Gruppo Scotti a Ospedaletto

Gruppo Scotti, già presente a Pisa con il marchio Toyota, rilancia con l'apertura della concessionaria Kia e inaugura il nuovo showroom a Ospedaletto.

Un taglio del nastro seguito dalla serata evento allietata da un elegante cocktail party e dj set nella location di via Ravizza. “È una grande soddisfazione vedere lo sviluppo di una realtà radicata sul territorio come il Gruppo Scotti, punto di riferimento del settore automotive con oltre 50 anni di esperienza che rilancia la sua attività su Pisa con nuove assunzioni, per la maggior parte di giovani, un segnale non scontato in un momento particolarmente delicato per le pmi, contrassegnato dall'incertezza degli scenari economici e internazionali” sottolinea il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Il Gruppo Scotti è presente in buona parte della Toscana, con 17 brand e più di 20 showroom in tutta la regione, sia per veicoli commerciali che industriali, distribuiti tra Empoli, Fucecchio, Pontedera, Livorno, Pisa, Siena e Grosseto - afferma Marco Massari, sales manager Kia Gruppo Scotti - eravamo presenti a Pisa con il marchio Toyota e l'inaugurazione dello showroom Kia rientra in un progetto che vedrà un'ulteriore sviluppo sul territorio, con l'apertura della nuova sede nell'area di Ospedaletto. Anche Pisa infatti avrà il suo primo Scotti Outlet, già presente a Empoli e Livorno, specializzato nell'usato. La nostra è una realtà che dà occupazione a oltre 300 professionisti e abbiamo creduto fortemente in questo progetto investendo in nuove assunzioni per la concessionaria Kia di Pisa, dove i clienti potranno fare affidamento su un team giovane e completamente rinnovato”.