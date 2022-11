A Pisa apre Starlight F27 per un'apericena di gusto

A Pisa arriva un nuovo tempio dell'apericena in una location completamente ristrutturata e riqualificata. Cocktail ricercati e un ricco buffet sono il biglietto da visita di Starlight F27, il nuovo locale inaugurato in via Aurelia Nord 28 dall'imprenditore pisano Michele Raimo con una cerimonia alla presenza del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli, del sindaco di Pisa Michele Conti, dell'assessore al Commercio Paolo Pesciatini e del presidente Fipe Confcommercio Pisa Alessandro Trolese.

“Dopo le esperienze maturate in diversi settori sognavo di aprire un'attività nel mondo della ristorazione, voglio ringraziare tutti gli amici che hanno creduto in me e la famiglia che mi appoggia in tutto e per tutto - racconta entusiasta l'imprenditore Michele Raimo - l'idea era proprio quella di creare un locale con un'offerta nuova e inedita per Pisa, qualcosa di esclusivo che oltre al solito aperitivo potesse far gustare una vera apericena, con cocktail particolari e ricercati e un buffet variegato, con un'ampia scelta che comprende antipasto, primo, secondo e contorno”. Il nome Starlight arriva “da un bellissimo locale che frequentavo quando lavoravo a Milano, in zona San Siro, che abbinava un'ottima cena a una scenografia e spettacoli davvero ricercati, mentre F27 sarà il nome di un nostro cocktail”.

“È sempre una grande emozione salutare l'apertura di una nuova realtà, e lo è ancora di più quando a inaugurare è un'attività di alta qualità e curata nei minimi dettagli, ideata da un imprenditore con chiara visione e idee davvero innovative” il saluto del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli.

“Una nuova luce che si accende lungo una strada molto importante per la nostra città, un'attività di particolare rilievo estetico che costituirà un vero punto di aggregazione e richiamo turistico” afferma l'assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini.