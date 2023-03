Pontedera: lo streetwear trova casa nel negozio 'Area 287'

Taglio del nastro a Pontedera per il nuovo negozio di abbigliamento e calzature 'Area 287”, aperto nella centralissima piazza della Concordia dai giovani imprenditori Lorenzo Fino e Daniele Puleo. Il punto vendita è stato inaugurato alla presenza del presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, dell'assessore del Comune di Pontedera Sonia Luca e del responsabile Area Sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio.

“Siamo due ragazzi che hanno deciso di intraprendere questa sfida con tanto coraggio - raccontano Lorenzo e Daniele - crediamo molto in questo territorio e in Pontedera, ci sono i giusti presupposti per costruire un progetto importante. Vogliamo dire grazie a Pontedera e ai pontederesi per la fiducia, con la nostra attività cercheremo di portare novità, leggerezza e un tocco di freschezza in città. Area 287 è un negozio specializzato in abbigliamento in stile streetwear, oltre a calzature e scarpe di tendenza con i marchi più ricercati, prevalentemente dedicato ai più giovani. Siamo davvero fiduciosi di poter fare un buon lavoro”.

“Siamo felici di aver accolto in Confcommercio due ragazzi a cui auguriamo una lunga vita lavorativa - gli auguri del presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli - il negozio è davvero un ambiente giovane, spigliato e ben curato da due giovani da cui abbiamo molto da imparare in quanto a entusiasmo e intraprendenza”.

Esprime “soddisfazione nel vedere due giovani che investono sul territorio” l'assessore del Comune di Pontedera Sonia Luca, che rivolge “il più sincero in bocca al lupo a questo nuovo negozio che aumenta l'offerta di servizi a disposizione dei giovani e non solo, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni”.

“Rivolgiamo i migliori auguri a due imprenditori che oltre alla passione per questa nuova ed emozionante avventura trasmettono fin dal primo impatto grande preparazione e professionalità” le parole del presidente Confcommercio Pontedera Mickey Condelli.

“In una panoramica che vede purtroppo in calo la nascita di nuove imprese giovanili è ammirevole il coraggio e la determinazione di due giovani under 30 che contribuiscono a rendere ancor più vivace e dinamico il tessuto commerciale di Pontedera” afferma il responsabile Area Sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio.