San Giuliano, nuova vita per il Centro Monte Castellare

Tornerà a disposizione di cittadini e turisti il Centro parco e foresteria del Monte Castellare nel territorio comunale di San Giuliano Terme (e all'interno dell'Anpil Monte Castellare), sopra la frazione di Asciano. La gestione spetterà all'asd Arcadia, che si è aggiudicata il bando comunale pubblicato negli scorsi mesi. L'inaugurazione ufficiale alla presenza delle istituzioni e di chi vorrà esserci (in rispetto delle norme anti Covid-19) è fissata per sabato 12 settembre alle 16.30 ed è stata inserita nel cartellone del Settembre Sangiulianese.

Al taglio del nastro seguirà una breve camminata escursionistica sui sentieri limitrofi e al ritorno è in programma il concerto della Baroni Trucks Band che accompagnerà l’aperitivo del birrificio Arci La Staffetta con i prodotti locali dell'Azienda Agricola Biorialto e i gelati artigianali della gelateria De’ Coltelli. La serata si concluderà con l’osservazione astronomica guidata del divulgatore scientifico Tommaso Sorrentino dell'associazione La nuova Limonaia.

La presidente Renata Palmieri descrive così le caratteristiche e le peculiarità dell'asd Arcadia, vincitrice del bando comunale: "L'asd Arcadia organizza e gestisce da oltre ventidue anni attività sportive, ambientali, sociali e culturali in collaborazione con enti pubblici e privati non solo nella provincia di Pisa ma su tutto il territorio nazionale. Arcadia è specialista nel progettare in modo inclusivo andando a individuare possibili partner di rilievo che apportino valore alla mission di ogni progetto, di ogni iniziativa ed evento. No competizione ma collaborazione, dando visibilità e riconoscimento alle professionalità locali dove nasce l’idea progettuale".

Palmieri prosegue: "Per sviluppare il concept che il Centro Parco e Foresteria del Monte Castellare diventi hub per il turismo ambientale e naturalistico, sport outdoor, formazione e ricerca scientifica e che il grande valore del patrimonio ambientale delle aree protette Anpil Monte Castellare – Valle delle Fonti sia valorizzato tramite una progettazione che assicuri la continuità di un servizio di attività di promozione del territorio e assicurare il massimo sviluppo ecoturistico dell'area. Le due strutture saranno il fulcro della Mission: il Centro Parco è un infopoint a disposizione sia delle persone sia delle guide ambientali, un punto di ristoro dove poter assaggiare prodotti locali che comprendono olio, vino e birra del territorio. Punto di partenza per percorsi escursionistici dell'area, uscite in mountain bike, trail running, arrampicata. Sarà centro di educazione ambientale del Monte Castellare – Valle delle Fonti aperto tutto l’anno per garantire a camminanti, visitatori turisti e utenza generica un punto di riferimento su formazione e informazione ambientale, escursionistica ed ecologica".

Per far ciò saranno attivate collaborazioni con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Comune di San Giuliano Terme e dei Comuni limitrofi per attività socio-educative e ludico-sportive e summer camp sportivi; con l’Università di Pisa Facoltà di Agraria e Scienze Ambientali per attività formative e valorizzazione del territorio; con gli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara per attività formative e di valorizzazione del territorio; con Monte Pisano DMC agenzia e tour operator turismo attivo, eco sostenibilità e promozione del Monte Pisano; con Bagni di Pisa per attività turistiche.

"La foresteria - conclude la presidente - con i suoi dieci posti letto sarà inserita nel circuito Carta Europea del Turismo Sostenibile: un riconoscimento concesso dalla Federazione Europea dei Parchi e delle aree protette a quelle strutture che si impegnano a rispettare l'ambiente e a promuovere forme di turismo a basso impatto per un viaggiare verde, naturalistico ed escursionistico". Sergio Di Maio, sindaco di San Giuliano Terme, commenta così: "Anche quest'inaugurazione si inserisce nel solco di una scelta politica ben precisa: far rivivere il patrimonio esistente. Riaprire questo centro vuol dire dare un punto di riferimento alle persone che sceglieranno il Monte Pisano e San Giuliano Terme come meta di passeggiate ed escursioni. L'inaugurazione nel Settembre Sangiulianese è un valore aggiunto che ci rende molto felici, la conferma che si tratti di un programma vario e molto legato al territorio a cui si offre. Perciò buon lavoro ad Arcadia e buona vita al Centro del Monte Castellare".

Ecco da chi è composto il tavolo tecnico che assicurerà la vita del Centro parco e foresteria del Monte Castellare:

- Renata Palmieri, presidente asd Arcadia; ideazione organizzazione generale

- Michele Olivieri, presidente Nimrod Trapper G.A.E. e responsabile e referente della logistica, sentieristica, attività di trekking-guide ambientali, formazione e divulgazione

- Federico Fossi, consulente presso la Federazione Europea Itinerari Storici Culturali Turistici, proprietario della catena Wanderlust B&B e responsabile e referente gestionale della foresteria e della promozione turistica

- Sandra Loni e Alessia Di Bugno, direttivo Arcadia, referenti attività culturali, eventi, festival

- Francesca Andruetto, ufficio stampa e segreteria generale, consulente alla gestione delle attività ricettive.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per info e contatti: 3484508519.