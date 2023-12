Regali di Natale, come incartarli in modo originale: le migliori idee

Tra dieci giorni sarà Natale ed arriverà quindi il momento di scartare i regali. Proprio l'atto dello "scartare" ha in sé un fascino particolare: per rendere il dono indimenticabile a partire già dal pacchetto rispettando la natura, possiamo mettere in pratica alcune originali soluzioni. Vediamo quali.

Furoshiki

L'arte di impacchettare i regali in Giappone ha origini antiche e permette di utilizzare sciarpe, foulard e stoffe per incartare i regali. Inizialmente si utilizzavano per conservare all’asciutto i vestiti durante i bagni nelle strutture pubbliche, mentre con il passare del tempo è diventato un modo per non confondere gli abiti grazie allo stemma riportato sulla stoffa. Recentemente gli abiti sono stati sostituiti da libri, dal pranzo e, solo negli ultimi anni, dai tanto attesi regali.

Carta da giornale

La carta da giornale è un modo divertente di incartare i regali ed è semplice da utilizzare soprattutto per i doni medio-grandi. Se vogliamo dare un tocco in più alla confezione possiamo personalizzarla con nastrini colorati, applicazione di feltro. In alternativa possiamo prendere il foglio di giornale, incollarlo ai lati, creare una piccola busta e chiuderla con nastro o passamaneria in pizzo.

Carta da pacchi

Rendere originale un regalo con la carta da pacchi è semplice. L'imballo color corda, oltre ad essere facile da riciclare, può essere personalizzato come vogliamo: basta seguire i gusti e le preferenze del destinatario del dono. Oltre ad arricchire il regalo con nastrini in raso, fermapacco realizzati a mano e, per i più golosi, un cioccolatino, possiamo rendere unica la carta con disegni.

Tovaglioli di carta

Tutti abbiamo i tovaglioli di carta in casa, negli ultimi anni sono diventati sempre più colorati e divertenti arricchiti con simpatiche stampe a tema natalizio. Estremamente resistenti possono essere utilizzati come la classica carta da regalo pronta ad avvolgere il dono e per fermarlo non resta che utilizzare un chiudipacco in cotone o in lana per creare un effetto davvero natalizio.

Regali con vecchi indumenti

Abbiamo una camicia o una maglia che non usiamo più? Invece di buttarla, possiamo trasformarla in una carta regalo davvero originale, perfetta per incartare, ad esempio, bottiglie o vestiti.