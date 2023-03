San Miniato, Infissi Senesi festeggia i 60 anni di attività

Infissi Senesi compie 60 anni di attività. La nota azienda di San Miniato, fondata da Franco Senesi, a cui si è unito dopo poco tempo il fratello Bruno, che lavora nel settore degli infissi sin dal lontano 1963, raggiunge oggi un prestigioso traguardo. Una storia che profuma di impegno, sacrifici e passione ma anche di tenacia, costanza e professionalità, valori che hanno fatto di questa azienda del territorio sanminiatese un fiore all'occhiello provinciale e regionale. Un'impresa artigiana che da 60 anni offre l'esperienza e la ricercatezza capace di produrre oggi un prodotto di qualità su tutti i tipi di infissi in legno. Un prodotto curato e rifinito nei particolari, adattato alle esigenze del privato e sempre alla ricerca di quel tocco tradizionale che solo la passione e l'esperienza riescono ad offrire. Una realtà che, adeguandosi ai tempi moderni, strizza l'occhio all'innovazione sfruttando oggi macchinari a controllo numerico frutto dell'ultima generazione tecnologica. Oggi, arrivati alla terza generazione, la Infissi Senesi si conferma un punto di riferimento regionale del settore.

Nella mattinata di venerdì 10 marzo, la presidente Zona Cuoio di CNA Elisa Scardigli e Barbara Carli, vice direttrice dell'associazione di categoria, sono arrivati in via Dalmazia per consegnare una targa a Franco Senesi, il fondatore, al figlio, alla figlia e a tutto il team. Presente anche il sindaco Simone Giglioli e l'assessore alle attività produttive Elisa Montanelli, che hanno omaggiato l'azienda

"Quando si celebra un anniversario così importante - ha commentato Barbara Carli - non si festeggia solo il compleanno dell'azienda, ma anche il lavoro di chi ha contribuito a farlo crescere e tutto ciò che sta dietro: l'etica, i valori, il rapporto con i clienti e i risultati, sia positivi che negativi: sicuramente si tratta di un punto di arrivo, ma anche un punto di partenza per i prossimi 60 anni. A Infissi Senesi i complimenti e le felicitazioni da parte di tutta CNA Pisa".