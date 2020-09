Infortunio per il capitano dei Celatini di Tramontana: affetto e sostegno dai social

Il Gioco del Ponte, si sa, divide soltanto nel giorno della sfida al carrello. Per tutto il resto dell'anno le dodici magistrature che compongono le due Parti, Tramontana e Mezzogiorno, collaborano a distanza per celebrare la tradizione di Pisa e un aspetto della cultura popolare che costituisce un aspetto fondamentale dell'anima della città.

Accade così che nei casi in cui uno degli esponenti di una delle due Parti incorra in un brutto infortunio, l'intera 'macchina' del Gioco e non solo si muova in suo soccorso. E' quanto è successo a Fabiano Brigiotti, già apprezzatissimo e conosciutissimo barbiere (il suo negozio si trova in via Brigiotti) e tifoso doc del Pisa, capitano dei Celatini di Tramontana. Lo scorso 7 settembre Fabiano è incappato in un brutto incidente: cadendo dalle scale si è procurato la frattura dell'anca sinistra e di un dito della mano. Il ricovero a Cisanello è stato immediato, così come l'operazione per ridurre i danni e le ammaccature della caduta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dai suoi canali social il barbiere ha dato notizia dell'infortunio e nel giro di pochissimo tempo gli sono arrivati centinaia di messaggi di auguri di pronta guarigione e sostegno. Un affetto trasversale che ha unito tutti: clienti, amici, compagni e avversari di Gioco. E anche la nostra redazione si unisce: buona guarigione Fabiano!