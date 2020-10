'Io non rischio': anche Jonathan Canini spiega le buone pratiche di protezione civile

I fiumi che esondano, l'acqua che invade case, negozi, rimesse e garage. Il fango che diventa improvvisamente padrone delle nostre vite, gettando nell'angoscia centinaia di famiglie. Le scene delle alluvioni purtroppo negli ultimi anni sono divenute una costante dei mesi più piovosi (e non solo). E' per questo motivo che la Protezione Civile ogni anno promuove la campagna 'Io non rischio' per incoraggiare le buone pratiche da mettere in atto in situazioni di questo tipo.

Anche il popolare comico pisano Jonathan Canini è sceso in campo al fianco dell'iniziativa, pubblicando sulla sua pagina Facebook un video nel quale ha illustrato alcune piccole pratiche da mettere in atto in caso di allerta meteo e rischio alluvione. Tra i consigli più importanti, quello di spegnere gas e quadro elettrico dell'abitazione in caso di esondazione di corsi d'acqua nelle vicinanze. Importante anche tenere la linea del cellulare libera per favorire le operazioni di soccorso e spostarsi il più possibile in alto, evitando le zone più facilmente allagabili: scantinati, garage, sottopassi, argini e ponti.

