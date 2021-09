Irene, Niccolò e Angelo, la Famiglia Danzante incanta a Tu si que vales

Come in una bellissima favola la Famiglia Danzante, ovvero Irene Cannata, Niccolò, Angelo e Agnes Gaggio, la famiglia di danzatori residente a Tirrenia che da anni gira l'Italia e non solo con i suoi spettacoli di danza, sabato ha calcato il palco della famosissima trasmissione televisiva 'Tu si que vales' in onda su Canale 5. La Famiglia Danzante, dopo tantissimi mesi di assenza dalla scena, ha saputo coinvolgere e emozionare i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerby, Teo Mammuccari, Gerry Scotti con 4 vale e con ben il 93 % dei consensi della giuria popolare, portando sulla scena un passo a tre sulle note di 'C'è tempo' di Ivano Fossati.



Irene, Niccolò e Angelo in questa coreografia raccontavano, attraverso la danza, i vari momenti della vita familiare, fatta di momenti belli, ma anche di periodi di difficoltà in cui è fondamentale il reciproco aiuto e la responsabilità dei genitori di far vivere bene ai figli anche i momenti più bui. La performance si concludeva tutti insieme sul lettone, un momento magico che rimane nei ricordi di tutti e che Gerry Scotti ha accolto con le lacrime agli occhi. La coreografia ha commosso tutti i giudici conquistando particolare consenso e complimenti da parte di Maria De Filippi. Oltre che il consenso in studio la Famiglia Danzante sta ricevendo in questi giorni un vero e proprio tributo da parte del web e dal vivo, conquistando l'affetto del pubblico con la sua genuinità. Una grande gioia per la Famiglia Danzante che da ormai 10 anni dirige anche la scuola di danza Amarindance (ora trasferita a Calambrone presso la scuola elementare Quasimodo) che per parecchio tempo è rimasta chiusa a causa del Covid e che finalmente ha ripreso tutte le lezioni a partire dal giocodanza alla danza classica, moderna, hip hop fino ai corsi per adulti.



"Dopo tanti mesi di assenza dalla scena speriamo che questa visibilità possa portarci nuove opportunità per portare in scena la nostra danza - raccontano Irene e Niccolò - siamo commossi da tutto questo affetto che ci circonda e per la marea di complimenti che arrivano da ogni parte. Siamo molto orgogliosi di nostro figlio Angelo per l'impegno che ha messo in questa esperienza e il risultato ottenuto" concludono i due ballerini che ora, dopo il successo, stanno già preparando una nuova coreografia con loro figlio Angelo.