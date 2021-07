Italia campione d'Europa, l'ex difensore del Pisa Bonucci agli inglesi: "Ne dovete mangiare di pastasciutta". Video

L'Italia è campione d'Europa. Gli azzurri, grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l'Inghilterra padrona di casa, si sono aggiudicati il titolo continentale per la seconda volta nella loro storia dopo quello conquistato nel lontano 1968. Tra i protagonisti del trionfo della formazione di Mancini anche Leonardo Bonucci, ex difensore del Pisa (in nerazzurro da gennaio a giugno 2009) ed autore nella ripresa del gol dell'1-1 che ha portato il match prima ai tempi supplementari e poi ai tiri dal dischetto. Il giocatore della Juventus, al termine della gara, è stato pizzicato dalle videocamere mentre, nell'euforia dei festeggiamenti, si rivolgeva al pubblico di Wembley gridando "Ne dovete mangiare ancora di pastasciutta!". Visibilmente divertito, al suo fianco, Giorgio Chiellini, capitano dell'Italia e compagno di squadra di Bonucci in bianconero.