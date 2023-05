Italian Podcast Awards, nomination per "3 Giorni - La storia di Emanuele Scieri"

"3 Giorni - La storia di Emanuele Scieri", serie audio prodotta dal collettivo ferrarese Cumbre e curata dal pisano Giacomo Locci che ad oggi ha superato i 150.000 ascolti, è tra i migliori 80 podcast del 2022. "3 Giorni", agli Italian Podcast Awards, ha infatti ricevuto la nomination nella categoria dedicata ai podcast indipendenti di tipo narrativo ed è possibile votarlo online dal sito ilpod.it anche come Premio del pubblico.

Il podcast racconta la vicenda di Emanuele Scieri, il giovane praticante avvocato originario di Siracusa ucciso nella caserma "Gamerra" di Pisa nell'agosto del 1999. Un caso che sconvolse l'Italia e diede l'avvio alla fine della leva obbligatoria. Tre giorni sono quelli che passarono dal 13 agosto, giorno della scomparsa di Lele, come era chiamato da tutti, al 16 agosto, quando venne ritrovato il corpo.

Un racconto doveroso, perché se in tanti si ricordano il nome di Emanuele Scieri, in pochi conoscono tutta la sua storia. E soprattutto quasi nessuno a Pisa sa quali sono i luoghi esatti. E proprio nell'ultimo episodio, "Tornare a Pisa" il podcast è registrato live nella parte finale di Via Milano, nel quartiere di Porta a Lucca, per chiedere apertamente alla città di Pisa di ricordarlo non in qualche posto a caso, ma lì dove la notte del 13 agosto 1999 è stato ucciso.

Una storia, quella di Emanuele, che è anche una storia di coraggio, amicizia, impegno e omertà. Il coraggio è quello della famiglia Scieri nell'incessante ricerca della verità. L'amicizia è quella del gruppo di amici che da più di vent'anni portano avanti l'associazione "Giustizia per Lele". L'impegno è quello delle istituzioni di oggi che riscattando le mancanze del 1999 hanno riaperto la vicenda dal punto di vista processuale fino ad arrivare alla sentenza di primo grado attesa per metà giugno. L'omertà, infine, è quella della Folgore di allora, del mondo militare e in generale di pezzi dello Stato.