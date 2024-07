JEFFER Cocktails & Friends di Pisa ancora tra i Top 500 Bar del mondo

JEFFER Cocktails & Friends è orgoglioso di annunciare di essere stato inserito, per il terzo anno consecutivo, nella prestigiosa classifica dei Top 500 Bar del mondo. La classifica, appena pubblicata, ha visto il locale pisano raggiungere la posizione 442, consolidando ulteriormente l'impegno nella mixology e nell'ospitalità di qualità.

"Questo riconoscimento internazionale non solo premia il duro lavoro e la passione del nostro team, ma porta anche lustro alla città di Pisa. JEFFER Cocktails & Friends è diventato un punto di riferimento per residenti e turisti, offrendo un’esperienza unica che combina cocktail innovativi, ingredienti freschi e un’atmosfera accogliente e sofisticata" sottolineano dal locale.

"Essere riconosciuti tra i migliori bar del mondo è un onore immenso. Questo risultato riflette l’impegno costante nel mantenere gli standard più elevati e nel creare momenti indimenticabili per i nostri clienti - ha dichiarato Fausto Bigongiali, co-proprietario di JEFFER Cocktails & Friends - siamo entusiasti di condividere questo successo con la nostra meravigliosa città di Pisa e di contribuire alla sua fama a livello globale".

Il riconoscimento come uno dei Top 500 Bar del mondo è un segnale forte dell’eccellenza che JEFFER Cocktails & Friends rappresenta. Il bar è noto per la sua innovativa selezione di cocktail, preparati con precisione e creatività dai talentuosi bartender, e per l’atmosfera calda e conviviale che lo caratterizza.